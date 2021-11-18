逛大賣場總是會不知不覺買一堆，一名女網友表示，到美式賣場好市多COSTCO時，已事先鎖定2樣商品，為了避免自己買太多，因此決定不用推車，沒想到發現她想買的餅乾，價格竟然比網站便宜200多元，更令她意外的是，旁邊的社友一次拿了2盒放進推車，還撂下一句超中肯建議，讓眾人笑翻。

這名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，這兩天看到社友分享的好物，選定了毛毯和紅帽子準備下手，為了避免採購欲太奔放，決定不推車，結果在紅帽子餅乾前，看到價格比網站買的便宜200多元。

原PO表示，當她正在考慮要不要多買幾盒時，旁邊的社友一次拿了2盒放進推車，還誠懇建議她説：「想吃就買，不用考慮太多，但妳需要一台推車！」這句神回應不僅讓眾人笑翻，也讓原PO一秒陷入天人交戰，因為她就是不想用推車，一來動作可以比較迅速，二來還可以避免荷包破太大洞，因此想詢問大家，去好市多不推車、買了就走的人多嗎？

貼文一出引起熱議，網友回應分成兩派，其中一派表示「列清單買好就走，逛越久什麼都想買」、「每次去除非確定要買大型物品，不然都背一個保冷袋，直衝牛奶區域搬牛奶」、「自己一個人去逛的時候就不會推推車」、「賺錢辛苦，雖然想吃就吃，在好市多還是要控制一下」、「隨便抓個兩三樣就上千了」。

另一派則表示「去好市多不推車…我做不到」、「只拿兩瓶鮮奶，一樣推車」、「我每次不拿推車，就會不小心拿太多、手快斷的狀態，所以後來都乖乖推推車了」、「不推車，但是帶了大購物袋，結局跟推車是一樣的」。

有網友提出誠心建議指出，如果不怕拿到手痠，而且可以直擊目標、不亂看其他東西，直朝結帳台奔去就可以不用推車，但前提是連目標物都不能拿太多；但若是每次都抵擋不了誘惑，最後還是多走一趟出來拿推車的，不如一開始就推吧。

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