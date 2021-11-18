美國國務卿布林肯當地時間週三（11月17日）發表聲明，根據美國的《國際宗教自由法》，認定中國、緬甸、北韓、俄羅斯、沙烏地阿拉伯等10國為本年度宗教自由侵犯國。中國外交部發言人趙立堅今天（18日）在例行記者會中回應，中方對此堅決反對。

據美國之音報導，布林肯國務卿的聲明全文如下：

「美國對在各國倡導人人享有宗教或信仰自由的承諾從不動搖。在世界上太多的地方，我們持續看到政府騷擾、逮捕、威脅、監禁和殺害尋求依據自己的信仰而生活的人們。本屆美國政府承諾支持每一個人的宗教或信仰自由，包括挑戰和打擊侵犯和踐踏這一人權的人。

每一年，國務卿都有責任辨別那些侵犯宗教自由的政府和非國家團體，並根據《國際宗教自由法》對他們作如此的認定。我現在認定緬甸、中華人民共和國、厄利垂亞、伊朗、北韓、巴基斯坦、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、塔吉克和土庫曼由於從事或容忍「系統性地、持續地並嚴重地侵犯宗教自由」而被列為特別關切國家。我還將阿爾吉尼亞、科摩羅、古巴和尼加拉瓜因為政府從事或容忍「嚴重侵犯宗教自由」而列入特別觀察名單。最後我還認定聖戰者青年運動（al-Shabab）、博科聖地（Boko Haram）、沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）、胡塞運動（the Houthis）、伊斯蘭國（ISIS）、大撒哈拉伊斯蘭國（ISGS）、西非伊斯蘭國（ISWA）、伊斯蘭後衛（Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin）和塔利班為特別關切團體。

今天對世界上宗教自由的挑戰是結構性的、系統性的而又是根深蒂固的。這些挑戰存在於每一個國家，需要所有不願將仇恨、偏狹和迫害視為現狀的人保持全球承諾，也需要國際社會的緊急關注。

美國將繼續施壓所有的政府修改他們法律以及行為上的缺失，並推動讓那些對侵權負有責任的人承擔責任。美國承諾與政府、民權組織以及宗教團體的成員合作推動全球宗教自由，並設法解決那些因為信仰或不信仰而面對侵犯、騷擾和歧視的個人或社區的苦難。」

針對布林肯17日發表聲明，將俄羅斯、中國及其他8個國家列為「宗教自由侵犯國」，對此，中國外交部發言人趙立堅表示，中方堅決反對美方無端指責和抹黑中國宗教自由狀況。中國政府依法保護公民的宗教信仰自由。

趙立堅表示，中國有各類信教群眾近2億人，宗教教職人員38萬餘人，宗教團體約5500個，依法登記的宗教活動場所14萬多處。中國各族人民享有充分的宗教信仰自由。

「事實勝於雄辯，謊言重復1000遍也不會成為真理。」趙立堅反譏，美國國內「伊斯蘭恐懼症」等極端思潮泛濫，造成大量悲劇。美方不反躬自省，還罔顧事實，頻繁利用宗教問題干涉別國內政。

趙立堅呼籲，美方應該做的是正視自己國內的問題，做好自己的事情，尊重事實，摒棄偏見，停止利用宗教問題搞干涉、抹黑他國的把戲。