統一獅隊陳傑憲生涯曾2度拿下安打王獎項，今年碰上傷勢困擾，連「隊上安打王」都讓出，落後隊友林靖凱排名獅隊第2，但他認為隊內有競爭是好事，「互相競爭讓球隊更強大。」

陳傑憲在2018年奪下生涯首座安打王，去年再以174支安打再度獲獎，今年他安打數本也在獅隊排名第1，但10月碰上腰傷攪局，一度下二軍休養，也將獅隊安打王讓給林靖凱，目前123支安打，落後隊友10支。

看到林靖凱從去年打擊率僅2成43進步到本季的3成04，陳傑憲也替隊友開心，「之前春訓時他會叫我去看他特打，我們也會一起討論打擊，也代表他春訓時特打的努力有收穫，皇天不負苦心人。」

陳傑憲也以樂天桃猿的隊內競爭為例，如果隊內多人都能競爭安打王，球隊競爭力夠，自然就強，「如果我或（蘇）智傑、（林）安可都能競爭安打王，那代表球隊就強。」

「獅隊安打王」被林靖凱搶走，陳傑憲坦言心裡會有不想輸的想法，「所以我也會更盡力打安打、幫助球隊，互相競爭讓球隊更強大。」之前陳傑憲扮演開路先鋒，若自己狀況不佳會十分自責，「但現在有靖凱cover，互相幫忙，我們就是強在團結與凝聚力，希望能繼續維持。」