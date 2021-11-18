隨著大陸主要房企陷入流動性危機，部份大型房企還出現債務違約現象，整個房地產市場陷入近20年來的罕見的低迷氣氛。據官方數字顯示，今年前10個月的房企銷售目標完成率只有8成不到，首次低於近4年同期水準。大型房企銷售目標完成率普遍在5至6成之間，已有知名房企在內部要求員工「節衣縮食」並打造「戰時氛圍」以渡過難關。

《路透》引述中國大陸房地產業協會官網《中房網》報導說，51家典型房企今年1-10月銷售目標完成率為78.36%，首次低於最近4年同期水準，市場降溫態勢可見一斑。萬科、金科合生創展、首創置業7家大型房企目標完成率在50%-60%之間；富力地產和中國恒大目標完成率接近6成；綠地香港的目標完成率不足5成，僅為48.79%。

報導指出，國際評級機構惠譽預計，2022年的中國房地產銷售將同比收縮10-15%，未來3個月或出現更多違約或債務重組事件。惠譽並認為，政府對行業會作出適當的政策調整，藉以穩定市場信心及房企的境內外融資環境。

知情人士也透露，知名房企萬科總部日前下發了一份主題為「節衣縮食」和打造「戰時氛圍」的倡議，要轉變黃金時代的慣性思維方式、花小錢辦大事，學會做減法，減少不必要的費用支出。

據《每日經濟新聞》指出，上述倡議書的核心思路，是提升管理和工作效率，提高自身技能，屬於員工的崗位職責和工作，絕不假手於合作方或供應商完成，導致損耗自身專業能力。

為減少不必要的開支，萬科要求管理層以身作則，勤儉節約，杜絕浪費，並避免內部交往過度接待，拒絕不必要的接送、宴請或伴手禮等，杜絕一線單位逢年過節給總部饋贈禮品或特產。

而在「三道紅線」加「五檔房貸」的影響下，房企的資金面和現金流安全凸顯得至關重要，竭盡所能在「開源節流」。

值得注意，萬科董事會主席郁亮上月談到房地產行業時，提到「尊重常識，回歸常態，陣痛之後，仍有機會」。他認為，房地產行業過去幾十年的黃金發展，並非常態，是不可持續。當下整個行業正經歷縮表過程，即把金融紅利從房地產行業中去掉，這如同「縮骨減肥」，帶來衝擊非常大，而陣痛之後，就有機會。