壽險業除自身減碳、著重永續投資外，也要協助保戶健康永續。台灣人壽總經理莊中慶，18日在一場ESG永續者論壇中表示，台壽投入各層面環境永續議題，希望2050年前達到淨零碳排目標，以業務數位創新連結永續金融，建構「健康生態圈」，幫助客戶在高齡化社會中維持健康，達到「預防、慢老、精準」三目標，一起減碳愛地球。

台壽強調其在永續投資上著力甚深，無論投資或融資，均領先同業，目前在公共投資、永續債、專案融資等，總投資金額達新台幣468.5億元，是最響應綠色能源政策的愛國保險公司，也是亞洲第一家參與離岸風電聯貸的台灣壽險業者，其投融資綠能低碳項目裝置規模達2688MW（百萬瓦），包括太陽能、離岸風力發電與陸上風力發電等多元能源類型，協助每年減少溫室氣體排放量達488萬噸（約相當於1.2萬座大安森林公園每年碳吸量）。

台壽強調永續並不只是企業的責任，地球上每個人都可為環境節能減碳貢獻心力。如以步行代替汽車、提升個人健康、降低環境與醫療的負擔均跟節能減碳息息相關。

台灣將在2025年進入超高齡社會，莊中慶指出，如何經營健康，可朝「預防-健康管理意識抬頭」、「慢老-銀髮運動風氣漸長」及「精準-醫療資源浪費問題」三大趨勢著手，台壽提出三大數位創新因應，包括「i健康計畫」、「TeamWalk」、「AI健康分」，滿足客戶晚年健康管理所需。

「i健康計畫」串聯華碩電腦、醫聯網的資源，結合區塊鏈技術，將個人分散在各種載具上的健康數據，彙整至「i健康計畫」健康生態圈中，平台上除單純計步外，體重、血壓、血糖、膽固醇等數據外，每天可自行測量依個人健康數據搭配疾病風險預測，達到自主健康管理。此一站式平台亦可透過醫聯網諮詢線上醫生；若需強化健康保障，也可線上預約台壽保險顧問。

「TeamWalk」則透過遊戲化平台打破保戶和團險的距離，以遊戲獎勵與群體競賽體驗，協助企業促進員工健康，也透過外溢機制降低企業團險成本，達到雙贏。

「AI健康分」APP可讓用戶自主進行個人健康狀況的數據管理，根據身體數值與衛生福利部健康存摺紀錄，透過Lydia AI智慧預測模型評估健康狀況與未來罹患疾病風險，提供健康生活各項建議，規劃適切的保障。

莊中慶強調，台壽的減碳心法，就是讓減碳與永續金融在數位創新連結下，落地每人的日常生活中，協助每個人建立長期關注自身健康的習慣，讓健康、高齡、弱勢的各個族群都可以擁有追求健康的權利，達成「活得好」、「老得慢」、「病得少」的目標。