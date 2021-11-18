在中台灣消費者頻頻敲碗下，日本超人氣拉麵「一蘭」台灣二號店-一蘭台中朝富店，將於11月24日上午10點開幕！一蘭台中朝富店除了設有元祖必備的「味集中座位」，還首次規劃了寬敞的伴手禮販賣區，裝潢設計採日本淺草店的屋台風，讓消費者彷彿來到日本淺草店、一解因疫情無法出國旅遊之苦。

由於一蘭台北首店開幕時，曾創下排隊人潮連續312小時、約13天不間斷紀錄，目前平日想品嘗一蘭得排隊2-3小時、假日甚至得排隊4-6小時，台中朝富店料將打破台北店開幕時、排隊長達兩天的紀錄！

一蘭表示，台中朝富店為一蘭全球第87間店舖，自2017年來台展店後，即廣受台灣顧客之愛戴，至今台北店舖排隊人潮仍不斷。4年來也持續收到許多來自台灣各地喜愛一蘭顧客的展店需求，其中以台中聲浪最高。因此，一蘭決定將二號店落腳於台中，讓中部喜愛一蘭的消費者，以後不需要再往北部奔波，即可品嚐正宗的天然豚骨拉麵。

一蘭台中朝富店坐落於台灣大道及朝富路交叉口，距台中市政府僅須5分鐘的車程，不但交通便利，周遭更鄰近許多台中著名的觀光景點。一蘭台中朝富店不僅擁有絕佳的地理位置，共設有41個座位數，為全台最大的店面，在內部裝潢上，除了設有元祖必備的「味集中座位」，還首次規劃了寬敞的伴手禮販賣區，裝潢設計採日本淺草店的屋台風作為設計。

一蘭為歡慶首次登陸台中，開幕日前三名進店者，可獲得非賣品「有田燒 一蘭謹製拉麵碗」1個；前1500名進店者，可獲得台中店專屬紀念品1份；購買伴手禮滿2000元以上再獲得一蘭特製胸章1套。