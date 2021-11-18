勤業眾信（Deloitte）會計師事務所多年關注新創生態圈、扶植新創事業成長，自18日起參與為期三日的「2021 Meet Taipei－創新創業嘉年華」。

勤業眾信春芽新創專館設計三大主題活動：搭橋新創與大企業聯盟的「Morning Pitch」、財會專家貼身解惑的「勤業眾信有問必答」，以及今年加碼推出「DEEP Talk」，以「創業家沙龍」形式深度分享在財會智識與數字資訊中，創業家判斷出關鍵決策與經營之道。今年Meet Taipei以共創、共融、共生為題，並首次擴大南北參展「Meet大南方創新創業嘉年華」。春芽新創專館創造跨界整合資源之沃土，使新創公司獲取養分、邁向永續經營發展。

根據CB Insights資料統計，2021年第三季全球創投市場交易金額為1580億美元，件數達9363筆投資案，與去年同期相比，交易件數成長37％，金額大幅增加105％。

勤業眾信新創事業服務團隊負責人張鼎聲表示，市場需求的轉變、科技技術的普及，以及產業的消長，驅動資本市場的榮景、帶動各個階段的投資，且投資的方式更趨多元形式，對於處在早期階段的新創公司可謂是最佳時機。「科技」與「健康醫療」成為產業收購熱門標的，新型商業模式、價值觀浮出檯面，透過搭建生態系、結盟不同夥伴，異業在各自價值網絡中，共同迎向市場需求進而創造價值。

面對與疫情共存的新生活常態，各國積極思考在控制疫情與重啟經濟活動之間取得平衡，以回應後疫社會變局。張鼎聲表示，疫情對企業的影響甚大，企業面對數位經濟崛起，加大數位投資與強化供應鏈韌性；大型企業與新創合作、加速數位轉型，走向「共創」模式。《創新生態發展 鼓勵企業投資新創》報告指出，31.3％的企業近五年已投資新創超過10億元台幣，雙方合作關注長期所帶來的效益，並在有限的資源分配下，達到策略性目標或規模化的合作模式。

因應疫情下「零接觸」模式，對於智慧科技的應用需求更加殷切，新創公司基於技術研發能力、靈活變動能力，視為產業創新發展的主要驅動力；期待更多大型企業與新創合作之成功案例、加速產業數位轉型。

自2020年起，海外SPAC上市成為台灣新創公司之上市途徑之一，台灣已有二輪電動車廠商Gogoro與新藥研發廠商Maxpro Venture，現階段許多符合全球未來趨勢且潛在市值達美金兩億以上之新創公司，著手進行海外SPAC上市規畫。

勤業眾信聯合會計師事務所財務諮詢服務部執行副總經理黃俊榮指出，對於新創公司而言，透過海外SPAC上市模式雖需釋出部份股權，但可迅速嫁接資本市場，取得後續開發、營運所需資金，對於著眼長期趨勢、開發期間長及資本支出龐大需要多輪融資之新創公司及股東，提供籌資及出場管道。

黃俊榮表示，台灣資本市場雖具有戰略新板以及科技事業上市等規定，新創公司於虧損狀態下亦可上市，然而，台灣資本市場對於新創事業氛圍較保守，投資人仍期許營收及獲利表現，對新創事業連年虧損容忍較低，不利於符合未來趨勢、但仍須高資本投入且投資期限長之新創公司在台上市，若新創公司近年無顯著營收及獲利之產生，可能無法支撐其市場價值持續供給資金。

海外SPAC上市除較具時效外，海外資本市場較易認同新創公司長期發展潛力，如未來趨勢之電動車、電池、生技醫藥以及衛星通訊領域，雖屬發展、虧損階段仍可認同新創公司價值，對於台灣新創公司提供一個融資、出場途徑，有助於新創事業整體健全發展。

勤業眾信連續四年響應Meet Taipei活動，打造一站式創業輔導場域「春芽新創專館」。本屆特別自勤業眾信舉辦25場Morning Pitch活動中以及市場關注走勢，嚴選七家來自金融科技、智慧醫療、智慧製造、數據分析等領域的「新創明日之星」企業，冀望透過不同創業主題提供所需創新資源、開啟新創與大型企業之合作對話。

2019年起，勤業眾信推出深度、廣度兼具的DEEP課程－「財會管理進階計畫 」（DEEP），從財務報表觀念與分析、稅務議題、管理會計、出場機制等營運管理角度，透過系列課程講述與實務模擬，全盤培養創業家專業財會智識與數據分析能力，循序漸進且有效地帶領公司邁向健全體質。