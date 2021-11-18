中選會舉辦的第二場公投意見發表會今天登場，在「公投綁大選」公投案，國民黨副祕書長羅智強效法當年推動公投的民進黨前主席林義雄，頭戴斗笠、身穿「人民作主」T 恤，並獻唱「無人熟識的民進黨」，反諷民進黨昨是今非，痛批民進黨不要拿過去威權的國民黨當成其搞威權的藉口，如今威權的國民黨已經死了，民進黨難道還要附身嗎？

羅智強逐一緬懷當年支持公投綁大選的民進黨人士，包含高雄市長陳其邁、行政院長蘇貞昌、民進黨前立委蔡同榮、民進黨前主席林義雄、內政部長徐國勇、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮等人。

談到蔡同榮時，羅智強說，被尊為民進黨蔡公投的蔡同榮，當年為公投奔走之際，蔡英文總統還是吃著國民黨黨國奶水，被國民黨重點栽培的明日之星，「相信蔡英文應是非常瞧不起蔡同榮，因她當選總統，就把蔡同榮留下的民主神主牌砸爛，變成蔡殺投」。

羅智強提及林義雄時說，2017民進黨修定公投法，降低公投連署成案與投票門檻，明定公投綁大選時，林高呼這是台灣民主發展的重大里程碑，沒想到蔡英文後來將公投關進鳥籠，讓「民主里程碑」變成「民主大墓碑」，讓「人民作主」變成「人民做奴」。

隨後，內政部長徐國勇開嗆，林義雄也反核、蔡同榮更主張台獨，不能只看到皮毛，沒看到實質內容，羅智強回擊，稱全世界幾乎所有公投案是合併綁大選舉行是陳其邁，並不是他說，謝謝徐國勇幫他痛罵陳其邁，還要徐去調新聞資料出來看。

至於徐國勇稱瑞士、美國等，並沒有普遍公投綁大選，羅智強說，歐盟國家很多公投是由國會提出，台灣的制度是人民提出，兩者公投體系不同，拿來相提並論，這很荒謬，而且美國有很多公投綁大選的實例。

羅智強也回應徐國勇質疑他不支持台獨，他強調，「我支持民進黨趕快宣布台獨，盡快修訂兩國人民條例」。至於徐國勇指控當年國民黨拒領公投票，力擋公投過關，羅說，蔡英文當年也下令黨公職不得支持東奧正名公投，痛批民進黨不該把威權時代的國民黨，當成其搞威權的藉口，如今威權的國民黨已經死了，難道還要附身嗎？