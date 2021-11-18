台中市第2選區立委補選選戰白熱化，引發政壇關注，對於親綠資深媒體人周玉蔻此針對顏家財產問題提出質疑，引起藍綠激烈交鋒。對此民進黨議員王世堅16日分析選情直言「民眾雖渴望改變，但卻不看好林靜儀能扭轉顏家在地氣勢」，引起熱議。王世堅今解釋，會這樣說是因為，「民調詢問，希不希望台中能夠改變」，這部分對林靜儀期待比較高，但民調問及「誰會勝選」，的確是國民黨顏寬恒比較高。談及周玉蔻，王世堅說，她會這樣說應該是有一些根據，當然她也要自負言責。

顏寬恒公布競選主視覺，一身白T恤搭配運動毛巾，展現為民服務的熱忱。（圖/王文吉攝）

王世堅於16日在談話性節目《年代向錢看》中表示「台中選舉其實蠻弔詭的」，甚至更出示了一份民調，在這份民調裡認同林靜儀能為中二選區帶來進步與改變者是47.5%，認同顏寬恒能帶來改變的為47.1%；而在看好度方面，林靜儀僅37.84%，低於顏寬恒的46.57%，也就是說，民眾雖渴望改變，但卻不看好林靜儀能扭轉顏家在地氣勢。

對於是否真不看好林靜儀？王世堅18日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，「這有點誤會，我的意思是說，選1月9號，因為越年輕、越支持綠色的選民，是越希望地方改革能夠進步，這些選票在2年前總統選舉時就是這樣，蔡總統的支持度大概57%，在20-30歲之中，當時的韓張配只有21%，因為1月9日剛好是大學期末考和在外地工作年輕人正忙的時候，不可能專程回鄉一次」。王世堅續指，「這樣說是因為，民調詢問『希不希望台中能夠改變』，這部分對林靜儀期待比較高，略高於顏寬恒，但是民調問及『誰會勝選』，的確是顏寬恒比較高」。

值得注意的是，對於資深媒體人周玉蔻踢爆，地下賭盤看好民進黨候選人林靜儀勝出，可能小贏顏寬恒3000票，顏寬恒表示，選舉不該交給賭盤，而該由海線鄉親決定。

王世堅則認為「顏寬恒的答覆跟林靜儀一樣好，都應該譴責賭盤，賭盤這時候不應該在這時候被任何人提起，周玉蔻可能真的有爆料者跟她說，她是基於嫉惡如仇，她會這樣說應該是有一些根據，當然她也要自負言責」。

主持人追問王世堅，「所以嫉惡如仇的惡是指顏寬恒嗎？」，王世堅解釋「忌惡如仇是每個人都有的正義感，只是要看選擇什麼樣的時機來發揮，這場補選既然是現在全國矚目的焦點，就應該回歸到主角林靜儀和顏寬恒身上，媒體人出來講話成為媒體關注焦點，反而會讓補選失焦，讓另外一位主角可以做延伸，反而不能夠讓鄉親做最好的選擇」。