蘇男眼睛被用口罩矇住，被痛打一陣後倒在地。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

繼日前台中惡少持棒球棍毆打男大生，接連發生多幾持棒球暴力事件，讓民眾忍不住嘲諷「是全民瘋棒球？」，沒想到在高雄，也有也出現棒球隊押人狂毆事件，影片流出後，警方查出兩派人馬疑似因為虛擬貨幣發生買賣糾紛，其中一方2人遭打傷，警方正追查涉案嫌犯。

高雄市刑大調查，年紀約30多歲的蘇姓與趙姓兩名男子，經營虛擬貨幣泰達幣買賣，這個月9日中午，蘇趙兩人開車前往台中與一對夫妻進行交易，蘇趙兩人拿著260萬離開台中，不過就在回高雄後卻遭一群人攔下，並強押蘇男到空地毆打。

影片中可見，一群人圍在已經痛倒在地的蘇姓男子，他眼睛被口罩蒙住，渾身是傷躺地不起，對方質問趙男住址，但蘇男直說不知道在哪，但接著就是一陣棍棒狂打。蘇男躺在地板上苦苦哀求，這群人圍在一旁，不斷飆罵髒話，雖然蘇男還哭求要還錢給他們，但其他人不放過，還威脅要讓手指斷，並追問趙男人在哪，後來這群人找出趙男，同樣也是棍棒伺候，最後交出260萬元現金，還錢了事。

事發後被毆的2人都未報警，警方發現影片展開偵查，找到被打傷的蘇趙兩人，懷疑2人是因交易泰達幣起糾紛，正追查涉案的這群人。