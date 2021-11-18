靠著東京奧運羽球男雙金牌直接保送獲得年終賽資格的「麟洋」李洋／王齊麟，已經在印尼以賽代訓備戰，超級750系列印尼大師賽，兩人在男雙16強戰碰上同胞「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，21比13、21比16勝出，晉級8強。

李洋／王齊麟上個月打完兩戰歐洲賽事就回台調整，這個月前進印尼峇里島，要透過印尼大師賽、印尼公開賽兩站賽事，為12月1日開打的年終賽做好衛冕準備，之後再轉戰西班牙世界錦標賽。

年終賽參賽資格積分計算和世界排名不同，中華隊目前只有男雙「麟洋配」確定獲得參賽資格，世界羽聯（BWF）在奧運年的年終賽，會直接保送金牌選手一席年終賽參賽資格，這將是李洋／王齊麟連3屆挑戰年終賽。

這兩年國際體壇因為新冠肺炎疫情許多賽事延期或取消，BWF今年也調整一些賽程，1月份的時候在泰國曼谷安排了包括兩場公開賽、上季年終賽在內3場賽事，當時「麟洋」一口氣3站全勝奪冠，成為首奪年終賽男雙的寶島組合。