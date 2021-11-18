據新華社報導，中共十九屆六中全會決定，黨的二十大於2022年下半年在北京召開。最近，中共中央印發了《關於黨的二十大代表選舉工作的通知》，對二十大代表選舉工作作出全面部署。中央組織部近日召開會議，對這項工作做出具體安排。選舉工作從現在開始，到明年6月底前結束。

報導稱，中共二十大，是中共進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會，是黨和國家政治生活中的一件大事。中共總書記習近平主持召開中央政治局常委會會議和中央政治局會議專門研究，確定了做好這項工作的總體要求和目標任務，要求各級黨組織切實負起政治責任，認真履行職責，精心組織實施，確保代表選舉工作圓滿完成。

報導稱，中共黨中央確定，二十大代表名額共2300名，由全大陸38個選舉單位選舉產生。做好二十大代表選舉工作，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持以黨章為根本遵循，堅持黨的性質宗旨，堅持和加強黨的全面領導，充分發揚黨內民主，嚴格資格條件，嚴密產生程序，嚴肅選舉紀律，確保選出的二十大代表素質優良、結構合理、分布廣泛、黨員擁護。

報導稱，黨中央提出，二十大代表應是共產黨員中的優秀分子。要嚴把人選政治關，堅持把政治標準放在首位，突出考察人選的理想信念、政治品格和道德修養，著重瞭解人選政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」等方面的表現情況，對政治上不合格的一票否決。嚴把人選廉潔關，認真落實「四必」要求，嚴格甄別核查，堅決防止「帶病提名」、「帶病當選」。

報導稱，要進一步優化代表結構，既要有各級黨員領導幹部，又要有生產和工作第一線的黨員，保證生產和工作第一線代表比例，注重推薦工人、農民和專業技術人員黨員中的先進模範人物作為代表人選；女黨員和少數民族黨員代表應佔一定比例。要有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各方面的代表。

報導稱，黨中央要求，二十大代表的選舉產生，採取自下而上、上下結合、反復醖釀、逐級遴選的辦法進行。要深入開展宣傳教育，廣泛發動基層黨組織和黨員積極參與代表人選的推薦提名，根據多數黨組織和黨員的意見，逐級遴選擇優。要嚴格組織考察，實行差額考察和考察預告，充分聽取基層黨組織、黨代會代表、黨員和群眾的意見。要認真搞好會議選舉，代表實行差額選舉，差額選舉的比例應多於15％。

報導稱，黨中央強調，各級黨組織要切實加強領導，周密安排部署，以高度的政治責任感和嚴謹細緻的工作作風，扎實做好二十大代表選舉工作。要嚴肅政治紀律、組織紀律和選舉紀律，充分運用湖南衡陽、四川南充、遼寧等地拉票賄選、破壞選舉案件，開展警示教育，汲取教訓，引以為戒。加強對代表選舉工作的全程監督，對違規違紀違法問題「零容忍」，一經發現堅決查處，確保風清氣正。

報導稱，中共二十大代表選舉工作從現在開始，到明年6月底前結束。