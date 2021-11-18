第二輪三接遷離公投案意見發表會中，蔡雅瀅律師質疑觀塘可操作天數341天是降低安全標準等指控。中油表示，三接可操作天數年平均為341天，是結合觀塘海象與操船實務計算出來的結果，中油絕對不會將LNG船操作安全置於風險之中。至於其他進行中的天然氣擴建計劃則因考量紓解中南部同樣有以氣換煤需求及天然氣需求成長的供氣壓力，呼籲護礁盟的朋友，不應忽視中南部減煤降空污的需要。

對於以其他天然氣擴建計劃取代三接觀點，中油強調，送氣要有管線，不是有儲槽就可以。目前台中經通霄再到大潭的海管，輸氣能力已飽和，未來新增的陸管也只有到通霄，沒有到大潭，到大潭的輸氣管線還是只能依賴現有的海管。有瓦斯也要有管線，這應是一般人都能理解的生活常識。

中油指出，LNG船進出港口的安全標準，需以海象條件、港口特性、航安實務三要素，訂定安全標準。早年東鼎所訂定的標準來計算可操作天數，忽略中油在LNG船的航安實務豐富經驗，與各別港口不同的特性。中油是綜合海象條件、港口特性與航安實務，才將觀塘港的安全標準訂定為風速15m/sec、浪高2.5m。

港口特性也是另一要素。台中港、台北港為國際商港，港務運作繁忙、航道安全管理較複雜，觀塘港是單純的LNG專用港，只有液化天然氣船進出、航道安全管理簡單。象實測資料為証，在冬季東北季風時，同一時間，台中港的風速通常會比觀塘港大，中油於觀塘港的操船模擬，在迴避替代修正方案時，已做113次，再外推方案又做68次，才訂出此安全標準，這是科學驗證的結論。

至於「三接以氣代煤只能減碳，藻礁才能固碳」，中油認為，三接經過三次調整，現在的再外推方案，已完整保留潮間帶的藻礁，海底的礁石也影響極少，藻礁已被保留下來。中油的三接專網已上線，也提供藻礁區24小時的線上直播，所有人都可上網看到，三接再外推，實是保護藻礁與穩定供電，兩者兼具的最佳方案。