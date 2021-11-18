美國IC設計巨頭高通周二(16日)發布投資人大會，宣布拿下BMW 電動車大單，成為該公司在電動車領域擴張的一大勝利，由於BMW過去在研發電動車技術採用的是英特爾投資的Mobileye，如今高通積極搶攻，也直接挑戰GPU巨頭NVIDIA。

高通才在今年宣布供應通用汽車的車用晶片，9月拿下法國雷諾汽車訂單，供應其新款電動車數位儀表板的運算晶片，如今則是與BMW在下一代ADAS和自動駕駛系統，將採用高通 Snapdragon Ride 自動駕駛平台，與英特爾的Mobileye說再見。

高通總裁 Cristiano Amon指出，與 BMW 達成自動駕駛技術達成合作協議，包括單晶片處理器(SoC)，以及電腦視覺 SoC 和高通 Car-to-Cloud 服務平台。BMW 計畫使用高通的SoC運行自動駕駛與演算法，自動駕駛所採用的鏡頭，將交由高通的電腦視覺晶片分析處理，預計新款車將在2025年量產。

Cristiano Amon預期，2025年有64%在傳統的資料中心以外的地方運算，更多的邊緣運算需要更強的處理與AI能力，並預期未來在汽車領域，雲端互聯、府駐駕駛、數位底盤都將成為汽車產業的核心之一。

Cristiano Amon 強調，汽車產業大步發展，不少汽車公司成為科技公司。高通表示，目前全球有超過25 家汽車公司選擇高通Snapdragon Ride 自動駕駛平台。高通也以45 億美元收購 Arriver 軟體平台，讓高通在ADAS技術擁有優勢。

至於也在電動車自動駕駛領域投入發展的NVIDIA，目前小鵬P7採用NVIDIA Drive Xavier 系統，Mercedes-Benz 和 Volvo 則是採用NVIDIA DRIVE Orin 系統，預料高通將與其直接挑戰。NVIDIA周三盤後公布的財報顯示，該公司在營收表現創下新高，各項業務也有強勁成長，但在車用業務營收1.35 億美元，季減 11%、年增 8%，主要是受到汽車減產影響，但是自動駕駛系統採用的規模正在成長。