統一獅隊下半季封王魔術數字只剩M1，18日只要自己擊敗富邦悍將或是靠著味全龍贏中信兄弟，就能奪下季冠軍，獅隊6局打完以0比3落後富邦悍將。

獅隊此役推出洋投霸能搶勝，但他第3局碰上亂流，單局被敲2安，因高飛犧牲打失掉1分，4、5局也都有失分，而獅隊打線遭到富邦先發投手迪倫壓制，前5局只敲出2支安打，沒能攻下任何分數。

雖然獅隊陷入落後，但另一地在澄清湖的「龍象大戰」，龍隊成功突破兄弟先發投手象魔力，5局還沒打完以取得8比2領先，只要兄弟落敗，也能幫助獅隊登上下半季冠軍。