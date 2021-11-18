知名大導演張藝謀執導生涯製作出無數經典電影，他手裡更孕育出多名「謀女郎」，各個幾乎都能揚名國際，甚至幾乎都會獲得金獎肯定，先前他更曾透露選角標準，其中「不接受整容過」是最最重要，專挑有特色的天然美女；昨（17）日三代謀女郎章子怡、周冬雨和劉浩存罕見出席同一場活動，穿搭不免被比較，其中被譽為清新影后的周冬雨撐不起服裝，被網友笑是災難。

昨日國際知名精品大牌LV在上海舉辦活動，因為今年是創始人Louis Vuitton 200周年誕辰，現場不僅還原在巴黎羅浮宮大秀的場景，邀請的嘉賓名單也超豪華，像是劉亦菲、迪麗熱巴、劉嘉玲、章子怡和舒淇等大咖都有出席；女星們靠穿搭較勁，有的選擇中性，也有的像是女王般華麗，各有特色。

三代「謀女郎」章子怡（圖左）、周冬雨（圖中）和劉浩存（圖右）罕見出席同場活動。(圖/ 摘自微博)

其中特別的是，章子怡、周冬雨和劉浩存剛好是三代謀女郎，她們也罕見出席同場活動，3人時尚品味也不免被比較；劉浩存年紀最小，黑色皮革洋裝中規中矩，章子怡一套酷帥中性打扮格外顯眼，但周冬雨骨架小撐不起一身亮片流蘇裙，被不少網友笑說根本是當晚的「時尚災難」。

周冬雨以清新形象和深刻演技爆紅，表演科班出身的她，2010年就被張藝謀相中，以電影《山楂樹之戀》打開知名度，2016年靠著電影《七月與安生》摘下金馬影后，之後還接連拿下香港金像獎、金雞獎與百花獎，成為華語影壇史上最年輕「三金影后」，被誇讚是近年最成功的謀女郎。