40歲吳姓男子與郭姓男友人於09月27日23時許，在台中市漢口路某餐館內聚餐，直到28日08時37分許，33歲綽號小楊男子，帶2名男子，並持酒瓶攻擊吳，另名涉嫌人手持不明黑色尖銳物品，隨意比畫，導致吳男右側硬腦膜出血、左耳撕裂傷及臉部挫傷等，郭姓友人見狀協助送醫，警方逮捕2人到案，另名查緝中。

警方指出，吳男於10月9日出院後，於11月12日22時25分持診斷證明書及翻拍監視器畫面前往第二分局永興派出所報案（期間警方都未接獲110相關報案紀錄及醫院通報），該所獲報後即積極受理，並立即轉轄區立人派出所接續偵辦，分別對被害人吳男及其郭姓友人製作傷害及殺人未遂罪告訴筆錄。

台中市警第二分局表示，立即成立專案小組積極展開偵查，因該案件離案發時間已逾1個半月，期間均未向警方報案（吳男自稱身體不適），導致現場部分犯罪跡證已滅失，警方依被害人吳男所提供資料，於案發現場擴大調閱周邊監視器蒐集犯罪跡證。

台中市警第二分局偵查隊長洪在德指出，雙方應該是巧遇，楊嫌等3人沒有現場埋伏的狀況，且事發經過1個半月相關事證並無很清晰，必須從雙方供詞再進一步偵辦；另針對涉嫌人手持黑色尖銳器物，要進一步調查釐清。

洪在德表示，楊姓主嫌跟林姓嫌犯已經到案，還有另外1名涉嫌人還在查緝當中，全案經報請檢察官指揮偵辦，警方在大部分事證滅失的狀況下，努力不懈，終於事證俱全，受理報案後以車追人，6日內成功拘提楊姓主嫌並隨案解送台中地檢偵辦。

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