據中國政府網18日消息，大陸國務院同意自即日起至2024年12月31日，允許符合條件的外國、香港和澳門國際集裝箱(貨櫃)班輪公司利用其全資或控股擁有的非五星旗國際航行船舶，在上海自貿區臨港新片區，展開對大連港、天津港、青島港與上海港洋山港區之間，以上海港洋山港區為國際中轉港的外貿集裝箱沿海捎帶業務試點。

中新經緯報導，原本大陸《國際海運條例》規定，外國國際船舶運輸經營者不得經營中國港口之間的船舶運輸業務，也不得利用租用的中國籍船舶或者艙位，或者以互換艙位等方式變相經營中國港口之間的船舶運輸業務。

同時，大陸《國內水路運輸管理條例》規定，外國的企業、其他經濟組織和個人不得經營水路運輸業務，也不得以租用中國籍船舶或者艙位等方式變相經營水路運輸業務。香港、澳門和台灣的企業、其他經濟組織以及個人參照適用前款規定，國務院另有規定的除外。

調整實施後，在上海自由貿易試驗區臨港新片區內允許符合條件的外國、香港特別行政區和澳門特別行政區國際集裝箱班輪公司利用其全資或控股擁有的非五星旗國際航行船舶，展開外貿集裝箱沿海捎帶業務試點。