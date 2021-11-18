女星謝忻甩開和阿翔的不倫戀風波後積極復工，現已回歸各大綜藝節目，也不時在社群網站分享日常，可有時仍會遇到酸民攻擊，最近就有人在其相關新聞底下留言問，她怎麼還不退出演藝圈，沒想到謝忻看了竟還親自回應，正面對決酸言，展現高EQ。

謝忻平常熱愛運動和大自然，日前在IG曬出比基尼辣照，有料身材全藏不住，不少媒體也爭相報導，未料在其中一篇新聞下，有網友在底下留言問「就不能淡出演藝圈嗎？」竟意外釣出謝忻本人回覆，並直接Tag對方帳號表示：「目前沒有這打算喔！謝謝你的建議」，文中還附上一個笑臉符號，直接面對網友嗆聲，又不失高EQ，大方態度受到不少好評。

謝忻2019年被抓包和阿翔搞婚外情，重創形象，走出低潮後生活漸回正軌，現在更是愛情、事業兩得意，去年底她曾上網路脫口秀節目，自嘲人生挫折，正面暢談不倫戀，反而獲得不少讚賞，今年3月也鬆口有個穩定交往的圈外男友，對方大她6歲，兩人有結婚共識，還見過雙方父母，但39歲的她對感情隨緣，不強求婚姻，而當初跌到谷底的事業也有了起色，通告、業配慢慢變多，收入已逐漸回穩，可說是從谷底翻身成功。