為協助臺灣文創設計業者爭取後疫情時期經濟復甦商機，貿易局及外貿協會共同主辦「新加坡新常態時尚生活商機-文創設計線上拓銷團」，接續完成192場線上媒合洽談，邀請新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、紐西蘭等新南向國家共50家買主，洽談成果豐碩。

包括The Mall、JD Central Thailand、Tangs Plaza、Metro等百貨及電商熱烈參與。

貿協表示，此次26家台灣文創品牌商品呈現「創意設計」、「環保永續」及「健康守護」等特色，正好呼應後疫時期新常態生活的核心需求；此次優選出創意設計產品高達120項，為近年來貿協舉辦最大的文創設計產業拓銷團，產品涵蓋各式的辦公、居家生活相關時尚設計商品，其中多項產品獲得IF、 紅點、台灣精品獎、日本設計大賞等國內外設計大獎。

泰國精品百貨龍頭The Mall的採購代表說，Unto凹凸設計的環保顏石蠟筆Colorgem、傳聲信及七玖創意的知識木質創意拼圖，此類商品深具泰國市場潛力。

上興塑膠自行研發、生產的環保餐具及彈性吸管，不僅完全符合循環經濟標準，產品的設計及功能性，亦獲得新加坡多家百貨及泰國第三大電商通路JD Central Thailand表達合作意願。

複合型大型書店是臺灣文創設計品牌亟欲打入的通路市場，小山坡（極山）的主力產品「HOVERPEN自立筆」已透過貿協成功進駐日本蔦屋（TSUTAYA）書店，此次與紀伊國屋書店（Books Kinokuniya）新加坡分店洽談中，買主對該產品表達高度合作興趣。

此外，新加坡高島屋、詩家董Tangs等百貨通路亦相當期待能在疫情後的第一個聖誕及新年購買旺季，將台灣的優質設計產品，適時推進新加坡市場。

貿協表示，臺灣的文創設計產業在傳統的文具、玩具及家用品等產業基礎上，融入臺灣特有的文化、科技及創意設計，新一代的設計商品也代表著臺灣傳統產業的蛻變及升級，根據世界設計排名（World Design Rankings 簡稱WDR）2020年世界設計競爭力排名中，臺灣名列全球第七，超越德國及澳洲，足見台灣的設計力已達世界級水準。