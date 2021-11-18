空中巴士在杜拜航空展一舉拿下408架飛機訂單及合約意向書，遠超過對手波音的101架，令外界看好航空業及旅遊業復甦。11月14日登場的杜拜航空展是去年疫情爆發以來全球首場大型航空展，空巴在開展首日便與美國私募基金Indigo Partners簽下255架飛機合約，隨後又和Air Lease Corp簽下合約意向書，預計訂購111架飛機。