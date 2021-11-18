空中巴士在杜拜航空展搶下大批訂單 20:512021/11/18 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空中巴士在杜拜航空展一舉拿下408架飛機訂單及合約意向書，遠超過對手波音的101架，令外界看好航空業及旅遊業復甦。11月14日登場的杜拜航空展是去年疫情爆發以來全球首場大型航空展，空巴在開展首日便與美國私募基金Indigo Partners簽下255架飛機合約，隨後又和Air Lease Corp簽下合約意向書，預計訂購111架飛機。 安捷跨足航空業 2022掛牌 星宇航空將引進26架新機 明年底開航北美線 #全球 #杜拜航空展 #架飛機 #合約 #空中巴士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 發展小型衛星倉 攻超短鏈物流 04:102021/11/18 財經要聞 看好2022疫後旅遊 星宇航空啟動票價促銷 10:402021/11/18 財經 成軍前最後預演 航空迷搶拍F-16V 04:102021/11/17 地方新聞 用鏡頭看台灣》安捷航空P2012入列 台灣天際出現新機風景 20:302021/11/17 生活 漢翔明年發動機動能看增 04:102021/11/18 證券．權證 中華電信5G加速器扶植新創團隊 15組新創大秀創意新思維 17:362021/11/18 財經 F35美要首賣阿拉伯國家 臨門一腳好難 13:362021/11/17 軍事 海納百川》空軍成軍典禮的往事（王鳴中） 09:112021/11/18 海納百川 B-21不只轟炸 成為無人機母艦還能布雷護台 17:252021/11/18 軍事 航空貨運夯 遠航拚復飛轉型 04:102021/11/18 產業．科技 P2012新型飛機抵台東 加碼演出低空衝場秀 16:582021/11/17 生活 財經熱門新聞 「華南7姬」辣桌曆照常發行 內行讚這一步超威：暗黑兵法 - 財經 不忍了？蘋果優先惹眾怒 台積電大客戶傳跳槽三星3奈米 - 財經 美國又想當老大！拜登快被油價壓垮 出手要求這些強國釋油 - 財經 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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