「2021疫後全球電子商務發展趨勢」論壇暨市調系列發表會今登場，邀請全球知名電商巨擘暢談疫後電商最新發展趨勢及商機，並由貿協研究員分享全球9大電商市場所的第一手市調觀察。專家建議，「電商不能一夫一妻制，要腳踏多條船才能成功」，需多利用不同平台資源。

貿協董事長黃志芳表示，疫情成為電商的催化劑，2020年全球電商銷售額占整體零售市場比重大幅上升至16.35％，較疫前增加4個百分點，2020年的銷售額年成長率高達26.9％。

他認為全球消費者養成電商消費習慣，不會因為疫情趨緩而改變，目前中國大陸、美國、英國為全球前三大電商市場，但當中成長最快的國家主要是新興市場，2020年泰國、墨西哥及印尼的成長率都超過50％。而拉丁美洲、東協及印度在2019年至2024年的電商市場規模，年複合成長率均超過2成，未來的電商戰場將集中於此。

專家在論壇上開示，「電商不能一夫一妻制，要腳踏多條船才能成功」，建議多運用不同電商平台的資源特性，創造出最高的效益。Amazon全球開店台灣總經理陳思芬表示，廠商多加運用亞馬遜的全球資源，來強化在地服務。

PChomeSEA總經理蔡文雄則建議台灣業者先爭取華人消費群，再擴展至當地其他族群。Newegg台灣總經理林惠君提點北美市場的開發要領，免運、有現貨及好的促銷才是關鍵要素。

至於9大電商國家，貿協研究員分析，美加的網購滲透率持續增長，電商市場還有極大的成長空間，尤其是每年第四季。巴西電商市場規模居拉美之首，主要消費年齡為36至50歲，通訊器材及自行車具拓銷商機。在英國，網購已是一種生活習慣，未來更將以平均每年近7％的驚人速度擴張，建議台灣業者可利用國際性電商平臺如Amazon、ebay及Etsy的服務。

貿協表示，物流最後一哩路更是電商決勝負的關鍵，在國內我們很習慣24小時內就會收到電商平台下單的貨品，但在歐美市場，電商網購物流所需天數約1至2天，新興市場約需1至7天。誰能更快、更有效率，更機動地將貨送到消費者手中，就可能是這場戰爭的贏家。