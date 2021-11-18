中央氣象局表示，周末天氣回暖，但下周一東北季風增強或大陸冷氣團南下，將有明顯降溫，預估下周一晚上到下周二(22至23日)清晨最冷，北部及東北部低溫可能下探12、13度，白天高溫恐比前一天大幅下降10度左右，冷空氣強度將比周四、周五要強，中部以北3000公尺以上高山不排除再度飄雪。

又有冷氣團？強冷空氣「小雪」挾雨來 李富城揭下波變天時間點

明天(19日)東北季風影響，北台灣依舊較涼，溫度表現與今日類似，降雨範圍較侷限在大台北及東北部，東北部地區有局部較大雨勢出現的機率，高溫約23、24度，北部、東半部地區雖有局部短暫雨，表現仍以多雲為主，高溫約26至28度，中南部影響較小，為晴時多雲，高溫仍可達30度，各地夜間、清晨低溫19至21度左右，感受略有涼意，中南部日夜溫差大。

氣象局表示，19日月偏食最大覆蓋率接近98%​，是1939年以來，食分最大的月偏食。(圖/氣象局)​

18至19日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六、下周日(20日、21日)為本期天氣較好的時間點，東北季風逐漸減弱，白天氣溫稍回升，不過早晚天氣仍較涼；各地大多為多雲到晴，周六仍須留意東北部地區的較大雨勢，周日東北部仍有局部短暫雨但趨緩，花東地區及大台北地區則是零星短暫雨；下周日各地高溫可達29、30度左右，預估晚間起水氣有再增多趨勢。

下周一(22日)鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉涼，下周二、三(23日、24日)東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；預估此波東北季風的冷空氣強度比周四、周五這波要強。

氣象局預估，下周二、三冷空氣影響期間，夜晚及清晨若溫度、水氣條件配合，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率，不過因時間相隔仍久，還需持續觀察。下周四(25日)東北季風或大陸冷氣團減弱，清晨各地仍較涼，白天氣溫稍回升，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

26日至28日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。