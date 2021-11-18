今年1至10月電動汽車新增掛牌數5221輛，在新冠疫情及車用晶片短缺的情況下，年增率仍高達74%。全台最大充電整合服務平台「YES!來電」為了滿足快速成長的充電樁建置及充電服務需求，不僅推動由「YES!來電」品牌所檢核的《YES!CARE》認證之外，今（18日）宣布首波合作夥伴，包括穎辰國際、多元綠動與迅捷光電，未來將負責台灣北、中、南區的充電站布建服務。

裕電能源表示，因為電動車的發展為時勢所趨，各路業者紛紛投入充電椿營運服務，但目前市場上仍欠缺公正第三方單位檢核充電樁安裝廠商的職能。以致常發生施作場域的電力工程及人員專業度落差，以及電力管線規劃不良及安全疑慮，充電樁售後保固維修也是一大問題，使得電動車車主或場域業者必須自行承擔所有風險。

裕電能源將累積10年的建置及經營經驗，轉化為模組化充電服務SOP作業流程，檢核在地合作夥伴的施工規劃、建置工程、售後服務等品質，並開發業界首次使用的售服外勤APP，提升售後維修服務作業效率，全面解決電動車車主及場域業者三大痛點，目前全台約有2100座充電椿，明年目標增加700座充電椿。

裕電能源總經理高秀枝表示，裕電能源善用車廠背景，以「最懂電動車車主的營運商」自許，提出《YES!CARE》全心服務計劃，透過品牌完整的教育訓練與品質認證，確認合作夥伴施工標準與合理的施工費用，並要求通過認證的在地夥伴針對客戶的需求要做到24小時回覆、3個工作天檢修的服務準則。裕電能源攜手北中南第一批經銷商成為第一個充電營運商中關注電動車車主和場域業者售後服務需求的業者。

首批通過《YES!CARE》認證的苗栗以北經銷商「穎辰國際」，本業從事電動汽機車充電解決方案、停車場車牌辨識系統、兒童安全防護設備為主；台中、彰化、南投地區的「多元綠動」為台竣實業整合發電、蓄電、充電一系列的電能工程設計、安裝服務所建立的節能服務品牌；雲林以南的南部地區，由在太陽能光電系統工程表現卓越的「迅捷光電」負責。