近期「元宇宙」（Metaverse）一詞不斷出現於大眾視野，而這股風潮也吹進時尚產業，台灣設計師李維錚其同名品牌JENN LEE，2021秋冬JENN LEE以「宇宙恆變」、「自然融合」與「活在當下」為靈感來源，於2021秋冬倫敦時裝周上結合VR360詮釋時尚科幻大秀，並於19日至21日在台北舉辦「JENN LEE 21FW LOVE PLANET VR360 時尚沉浸式體驗展」，讓民眾戴上VR頭盔實際體驗品牌打造的「愛的星球」。

JENN LEE 21FW大玩「元宇宙」時尚。（JENN LEE提供）

品牌於21秋冬系列中攜手知名攝影師Dennis Fei、台灣金馬特效獎得主「再現影像」郭憲聰大師與影像創作藝術家李奕慶共同建築的虛擬世界，並邀請YELLOW黃宣、Marz23、高捷與愛女高愛等風格名人共同演繹「愛」，視覺上則呈現出「變」與「流動」等不規則狀元素呼應主題，體現團隊對於愛的深度解讀。

JENN LEE攜手台灣精品拉鍊大廠KCC合作，使用公母對接的復刻金屬拉鍊與廢棄拉鍊頭，更以兩種KCC特色拉鍊本身的曲線塑造服裝「變」與「流動」的視覺。（JENN LEE提供）

向粉絲募集二手牛仔服飾，再以手工釘製的金屬雞眼(eyelet)與廢棄拉練頭予以改造重生。（JENN LEE提供）

向來以行動展示環境永續的JENN LEE，將工作桌、胚衣版片、製作副料等帶到展區，重現期工作室於展場中，同時也將展區分為「牛仔區」、「印花區」、「環保紗線區」以及「拉鍊區」，其中拉鍊區展示與台灣拉鍊公司KCC合作，品牌將KCC打造的對接復古拉鍊運用於服裝中，存在感十足的拉鍊線條，為服裝增添流動又強烈的視覺感受。

11月21日14:00-14:30、14:30-15:00，設計師Jenn導覽將為民眾做導覽。（JENN LEE提供）

於展期間，觀展拍照上傳至IG限時動態標記@jennlee_official ，即有機會獲得JENN LEE21FW展覽限量托特包。（JENN LEE提供）

為了讓觀者能夠更加了解服裝製作、此次建構虛擬星球的過程，設計師將造物過程、拍攝花絮完整呈現於展覽中，於展覽最後一天還設有兩個時段的設計師導覽活動，讓民眾可以看到系列服裝製作時的過程，另外於展期間，觀展拍照上傳至IG限時動態標記品牌官方IG，即有機會獲得JENN LEE 21FW 展覽限量托特包。