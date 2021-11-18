屏縣府力推恆春文化中心工程，計畫在恆春鎮內打造民謠館、劇場館，而經多方努力下，最終取得8億經費並於18日啟動工程。（謝佳潾攝）

「恆春半島是月琴的故鄉。」屏縣府力推恆春文化中心工程，計畫在恆春鎮內打造民謠館、劇場館，而經多方努力下，最終取得8億經費並於18日啟動工程，縣長潘孟安期許恆春半島不僅是觀光重鎮，更是全國最南端的藝文培育基地。

屏縣府指出，恆春文化中心分為民謠館與劇場館，基地位於恆春國中、恆春社福館、以及國定古蹟恆春城東門之間，占地面積8650平方公尺，由今年獲台灣新銳建築師獎得主建築師王銘顯與日本知名建築師團紀彥聯合設計，建築特色整合海洋文化、古蹟等元素。

縣府說，恆春文化中心將有如停泊在海灣中的船隻，不僅融合周邊恆春古城城牆，還具有地標性，且內部空間也將規畫同樣融入古城及月琴等意象，強化在地特色。

文化處進一步介紹，民謠館為地下1層地上3層樓的建築物，內部空間主要規畫為民謠展示空間、聲音博物館、民謠傳習教室、及圖書閱覽空間等，預計2023年完工，而劇場館為地下1層地上5層建物，規畫有670席座位演藝廳、200席視聽會議室、以及相關演出排練空間，並包含餐廳、商場等商業服務空間。

文化處強調，恆春文化中心完工後，將串聯周邊恆春社福館、恆春古城、恆春國中、及行政設施的戶外開放空間，形塑恆春文化生活圈，讓遊客體驗國境之南的觀光魅力，也能感受在地豐厚的藝文氛圍。

對此，潘孟安有感道，恆春半島擁有全國知名、甚至唱向國際的民謠文化，多元的文化特性與豐富的山海生態，更是原創音樂發展聖地，但長期以來屏南地區欠缺合適的展演活動空間，為平衡南北文化環境差距，打造恆春文化中心勢在必行。