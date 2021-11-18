台北市議員羅智強18日參加第二場公投電視說明會後受訪時，向民進黨立委吳思瑤、何志偉、高嘉瑜及無黨籍立委林昶佐下戰帖，邀他們就公投綁大選和反萊豬兩公投議題進行辯論，「不管是一個一個，還是4個一起」。

四大公投第2場電視意見發表會今天（18日）登場，台北市議員羅智強為第19案「公投綁大選」正方代表。羅智強仿效頭戴斗笠、身穿「人民作主」白衫的標誌性打扮，代表正方出席公投綁大選公投說明會。並在第二輪意見發表時，拿出歌詞字卡，將歌手江蕙歌曲《無人熟識》改編成《無人熟識的民進黨》，控訴民進黨欺騙、鬼扯。

根據《東森新聞雲》報導，羅智強在會後表示，國民黨主席朱立倫早就邀請身兼民進黨主席的總統蔡英文就公投議題進行辯論，而過去2010年4月國民黨執政時期，前總統馬英九也曾與時任民進黨主席蔡英文為海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）議題辯論，以及2013年9月答應時任民進黨主席的蘇貞昌進行兩岸服務貿易協議電視辯論的提議，雖然馬蘇辯論最後取消；但為什麼蔡英文現在對辯論邀約可以置之不理？

羅智強向吳思瑤、何志偉、高嘉瑜及林昶佐下戰帖。羅智強表示，他也是台北市民，邀請這4位台北市立委，針對公投綁大選和反萊豬兩公投提案進行辯論，明天他將親赴立法院「送戰帖」，呼籲4人能夠撥冗接帖，「讓我們能夠超越中選會半套式的說明會，能夠讓大家有更多的質詢、檢驗、公投的利弊。」