日系品牌「青山洋服」宣布年底撤出台灣。（圖／摘自青山西服臉書專頁）

知名西裝連鎖品牌「洋服の青山」於日本、台灣都有多家分店，然受新冠疫情影響，自去年台灣即關閉台中店、台北市東區18年老店，如今11月突宣布台灣僅存的2間店西門町店、南京西路店都將於年底結束營業，意味著這個來台28年的日系老牌全面退出台灣市場。

日本知名西裝品牌青山洋服創立於1964年，在台灣、日本都有著多家分店，迄今57年走來深受不少男仕喜愛，然而隨著H&M、ZARA等快時尚企業分食市場，外加如今企業對服裝的規定不再像以往嚴苛，導致青山洋服業績大受影響。

新冠疫情的爆發，對青山洋服而言無疑是雪上加霜，不僅人們減少外出購物，居家辦公對西裝的需求大幅降低，從去年開始，台灣青山洋服陸續關閉台中店，以及台北市東區服務18年的老店，全台僅存西門町、南京西路等2家分店。

受疫情重挫，青山洋服業績一日不如一日，現存的西門町店、南京西路店等台灣僅存的2家分店如今已高掛告示牌，將於12月26日結束營業，代表著深耕台灣數十年的西裝老牌將在年底畫下句點，全面退出台灣市場。

青山洋服臉書專頁貼出公告「台灣再見」，感謝大家多年以來的支持，該公司將於年底全面結束營業，底下留言震撼之餘，也惋惜不已，「真的很殘念」、「好可惜」、「好震驚」、「很可惜也很遺憾」。

事實上，日本青山洋服早於去年就已經大規模整改，青山商事預定明年將關閉旗下約160家日本國內分店，將獲利較差的分店關閉，並加強網路購物通路，社長青山理坦言，「儘管疫情結束，西服市場也難以恢復」。