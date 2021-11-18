大陸歌手曲婉婷母親、哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室前主任張明杰受賄、濫用職權一案周三（17日）上午公開宣判，張明杰被判處無期徒刑。中共中紀委今日發表評論文章《依法懲腐 民心所向》，指張明杰案之所以備受關注，不僅在於她是一位知名歌手的母親，更因為她是侵害群眾利益的「蛀蟲」。對「蛀蟲」依法嚴懲，是反腐惠民的直接體現。

文章指出，人民群眾痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益，攫取大量不義之財，滿足親屬子女奢靡生活。如今，法院在查清案件事實的基礎上進行公開宣判，以法治思維和法治方式懲治腐敗，彰顯了公平正義。嚴厲懲處腐敗分子，是強化「不敢腐」高壓態勢的必然要求，任何腐敗分子都要為自己的違紀違法行為付出相應代價。

文章指出，張明杰案之所以備受關注，不僅在於她是一位知名歌手的母親，更因為她是侵害群眾利益的「蛀蟲」。身為國家公職人員，張明杰本應用手中的權力為人民群眾謀利益，但她全然忘卻權為民用、利為民謀的道理，犯受賄罪、濫用職權罪，涉案金額巨大，嚴重損害人民群眾的利益。對「蛀蟲」依法予以嚴懲，正是深入整治群眾身邊腐敗問題的具體實踐，是反腐為民、反腐惠民的直接體現。

張明杰2014年9月因涉嫌貪污、受賄與濫用職權罪被羈押。2020年，曲婉婷在微博發文「為母叫屈」。這次張明杰一審判決宣讀後，曲婉婷並沒有再為其「喊冤」，僅在社交平台貼出觀音像，稱「願一切有情眾生皆無苦。只希望你生活幸福。讓慈悲與愛引導我們的行動，和平將隨之而來，把愛送給你們每一個人。」