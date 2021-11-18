台中第二選區立委補選，明年1月9日投票。國民黨推出前立委顏寬恒對決民進黨前立委林靜儀。但資深媒體人周玉蔻連日來對顏家窮追猛打，砲火猛攻顏寬恒的房產議題。前民進黨立委郭正亮表示，不要高估電視節目，這些爆料沒什麼用。

郭正亮18日在政論節目《新聞大白話》節目中表示，顏寬恒的競選邏輯非常清楚，第一個就是強調地方服務；第二個就是，他要連結的因素，應該就是台中市長盧秀燕跟前國民黨主席江啟臣，也就是市長跟紅派，因為他強調在地，所以在地才有票。

郭正亮接著表示，不要高估電視節目，因為他看很久，這些爆料沒什麼大用。最後人家喊一句話「投林靜儀一票，就是投周玉蔻一票」，你認為是正面嗎？因為民進黨跟顏家已經選了2、30年了，鎮瀾宮董事長顏清標什麼資料沒被挖過，你認為這樣有效嗎？

郭正亮認為，顏家目前大概都贏5000票，贏的雖然不多，可是綠營那麼多節目，每天在挖，還結合法務部、金管會等，電視收視率有增加嗎？有比原來高嗎？如果沒有比原來收視率明顯的高，那就是原來那些深綠的同溫層在看，這樣有什麼意義？

郭正亮指出，不要打得太用力，到最後大家以為是周玉蔻在參選，林靜儀也必須要出席公投場，所以真正的全方位競選應該是在12月18日之後。現在感覺是周玉蔻打顏家，打得比林靜儀還用力，所以地方上反顏家的人比較容易看到周玉蔻，那到底是誰在選，林靜儀的形象好、還是周玉蔻形象好？