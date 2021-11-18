奧地利烏布利希特保護公司(Ulbrichts Protection)發表了第1種可以阻擋卡拉什尼科夫步槍(AK-47)子彈的頭盔，並完成實際測試。該公司自豪的稱「這是防彈頭盔的新紀元」。

陸軍識別(ArmyRecognition) 報導，烏布利希特發表了兩種主要類型的頭盔：第1種供應給警察和安全部隊的「第一響應者」，主要是攔阻9mm手槍子彈，在增加頭盔的前襯盾後，也能防阻7.62x39mm鋼芯彈，和5.56mm子彈，皆能將動能減小到25焦耳下。

25焦耳是不至於傷害動能上限。

第2種是獨立式VPAM-6 步槍頭盔，即使不加裝前盾，也都能夠抵抗AK系列的7.62x39 鋼芯子彈，佩戴者僅會感到強烈振動而已，是真正能真正抵禦步槍子彈的頭盔。

該公司使用的材料是鈦金屬與、高分子聚乙烯 (PE)， 和其他高科技材料，稱「鈦質複合材料」，可針對不同類型威脅，提供全方面保護。

烏布利希特是一個家族企業，在奧地利、捷克和德國都有分布，總共擁有約3oo 名員工。其中一項產業是汽車標誌與銘牌的領先供應商，不管是BMW、奧迪、賓士、大眾等車子，車頭車尾閃亮的標誌是烏布利希特提供的。另一個產業就是防彈頭盔，供應給軍隊與警察。