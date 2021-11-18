智榮基金會宣布，宏碁集團創辦人施振榮18日獲頒台南藝術大學名譽博士，對出身科技領域的施振榮再次肯定，表彰其對推動藝文生態做出貢獻，這也是他首次獲頒「藝術」領域的榮譽學位，再次圓了施振榮的「博士夢」。

智榮基金會表示，施振榮是理工背景，交通大學電子工程學系畢業後，在交大電子研究所拿到碩士，後來在1992年獲交通大學頒發名譽工學博士，之後在1997年獲香港理工大學頒發榮譽科技博士，並在2000年獲美國桑德博國際管理研究院榮譽法學博士。

施振榮表示，這是首次獲頒藝術領域的榮譽博士，他十分感謝校方的肯定，雖然自己沒有文學素養、也沒有藝術細胞，但長期關注藝文的發展，希望藉由推動「藝企合作」整合資源，協助藝文界建立生生不息的新生態，未來也會繼續當台灣藝文界的「啦啦隊長」，替藝文界搭舞台，使出洪荒之力替藝文界行銷，體現藝文價值。

他也透露，當年就讀交通大學，原本曾立志要當交大校長，要當校長就要有博士學位，不過後來走上創業之路，不過一直沒忘記要圓「博士夢」，在宏碁創立、營運穩定後，當時曾想回交大讀博士，不過當時交大校長郭南宏希望他專心經營宏碁，讀博士的想法也就作罷，現在獲台南藝術大學頒發名譽藝術博士，再次圓了他的博士夢。

施振榮指出，台灣已成為世界的「創新矽島」（Si-nnovation），過去台灣在3C領域已為全世界的物質文明發展做出貢獻，未來台灣應該透過藝術文化進一步在精神文明領域也做出貢獻，並打造台灣成為「東方矽文明」（Si-vilization）的發祥地。他表示，未來將繼續推動藝術生活化 、 普及化，讓藝術的美好走入每個人的日常生活中，成為生活中不可或缺的一部分，他期待各種藝術創作未來能藉由科技與更多的人分享。