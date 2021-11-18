焦糖哥哥陳嘉行表態投入台北市士林北投議員選舉，但日前媒體報導陳嘉行稱自己遭人出錢勸退，民進黨台北市黨部評委李世皓18日在臉書表示，已在台北市黨部評委會上提案進行調查，若真有人以金錢勸退，也請陳嘉行具體說明，以供後續調查相關人員是否涉及違紀。

李世皓表示，青年參政實屬不易，有心投入公共事務，服務人民，絶對是好事但日前「媒體報導陳嘉行自述有遭人出錢勸退乙事，真相為何？不容模糊！」

李世皓說，他今日在台北市黨部評委會上提議調查，感謝評召林萬賀受理，主委吳怡農認同，本案涉及到選務的公正性，會議上也建議台北市黨部正式發文請陳嘉行來說明。

李世皓提出，應說明一、陳嘉行同志所述是否為真？二、有哪些人聯絡陳嘉行同志不要選？為誰從事勸退行為、幫誰勸退？三、勸退行為者哪些人為本黨同志？是否涉及參選人？四、主動表示願意用金錢交換要求他不要在選區參選是誰？要給陳嘉行同志多少錢？行為人出資幫哪個參選人勸退陳嘉行？

李世皓表示，敬請台北市黨部趕快啟動調查，也請陳嘉行先生能夠親自説明釐清，若為街頭巷議傳聞，陳嘉行應該回歸參選人本務，繼續經營形象、勤跑基層；若真有人以金錢勸退，也請陳嘉行具體說明，以供後續調查相關人員是否涉及違紀。