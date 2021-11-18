四大公投案將於12月18日投票，中央選舉委員會今日（18）舉辦第2場次公投意見發表會，其中第17案「重啟核四」於15時至16時登場，由台電核能發電處長許永輝擔任代表反方，公投領銜人黃士修代表正方。相關說明會也在網路掀起討論，有PTT網友看完說明會表示，「今天辯論過後，核四公投風向是不是要大變了？」。

許永輝表示，黃士修說S斷層明明就不是活動斷層，黃引用的是102年3月的報告，但黃只讀到157頁，後面的30頁黃沒有讀，學者在裡面提到，直接將它判斷為非活動斷層是有爭議的，呼籲黃把後面30頁看清楚。

許永輝強調，就算它不是活動斷層，就算93.9公里沒連接，重啟地質調查保守估計至少要4年以上。何況即便砸錢把所有技術問題都克服，核四目前仍面臨諸多問題，包括建廠執照已失效、建造必須依核管法提出安全評估報告、必須用新修定的的耐震標準等。

許永輝再重申，即便S斷層明明就不是活動斷層、93.9公里也還不確定，但依據2007年耐震法規，必須要對320公里內的斷層重新調查，而且要針對斷層與斷層之間的關係去釐清，包括A斷層震波是否會影響B與C斷層，這是非常嚴重的問題。

而今天這場說明會，也在PTT掀起熱烈討論，有網友在八卦版發文表示，「台電直接派出核能發電處處長出來應戰，今天辯論過後 核四公投風向是不是要大變了？」。相關討論串截至18日晚間9時許，已累計9百多則留言，5百多人線上參與討論。

對此，有網友表示，「蓋同意票，同時重新調查核四，誰都別跑」、「風向變什麼？繼續投同意，但沒辦法重啟」、「蓋的人出來跟你說他蓋的有問題，嚇死」、「改投同意查弊案」、「台電自己承認蓋的有問題 那核四虧損不能全民買單了吧」、「塔綠班反核邏輯」、「民進黨執政下的核能，你相信他是安全的？」、「一樣四個同意 ，謝謝」。

PTT論壇網友討論。(圖/翻攝自 PTT論壇)

PTT論壇網友討論。(圖/翻攝自 PTT論壇)

也有網友留言表示「辯論要幹麻，公投不都是投爽的而已嗎？」、「查下去動搖國本」、「需要蓋核五才是真的」。