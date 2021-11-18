據大陸國家郵政局網站消息，監測數據顯示，今年「雙11」期間（11月1日至16日），大陸全國郵政、快遞企業共攬收快遞包裹68億件，比去年同期增長18.2％；共投遞快遞包裹63億件，比去年同期增長16.2％。

中新社報導，由於今年電商平台促銷模式和節奏發生變化，從往年在11月11日單輪促銷變成了在11月1日和11月11日兩輪促銷，導致今年整個促銷期內快遞業務量從「單高峰」變為「雙高峰」。其中，第一個高峰出現在11月1日，當日全大陸共攬收快遞包裹5.69億件，比去年同期增長28.5％，超過今年前9個月日均業務量1倍以上；第二個高峰是11月11日，當天全大陸共攬收快遞包裹6.96億件，穩中有升，再創歷史新高。

報導稱，面對促銷周期延長、戰線提前並拉長的新考驗，郵政快遞業不斷加強與電商平台訊息對接，共同落實「錯峰發貨、均衡推進」核心機制，同時在場地、車輛、分揀設備、訊息系統等方面進行了擴容和升級，對人員進行了儲備和培訓，大幅提升行業的承載能力和運行效率，全力做好今年旺季服務保障工作，努力打造安全旺季、暢通旺季、暖心旺季，以滿足人民日益增長的更好用郵需要。

大陸國家郵政局郵政業安全中心數據管理處副處長許良鋒表示，主要快遞企業上市之後，整體能力大幅提升，特別是在訊息化方面，極大地提升了處理效率，即便是業務量急速增長，也不會造成大的擁堵。「郵政快遞業以前是讓電商推著滾動，現在是自我能力驅動。隨着能力提升，以前需要3天甚至是5天去消化『雙11』的訂單量，現在用時大幅壓縮。」

報導稱，今年快遞業務旺季，在常態化疫情防控形勢下，外防輸入、內防反彈不容鬆懈。大陸國家郵政局要求全行業堅決執行《疫情防控期間郵政快遞業生產操作規範建議(第七版)》，堅持做好預防工作、加強單位防疫管理、實行分區分級防控、加強人員健康防護、做好疫苗接種工作、嚴防境外疫情輸入、妥善應對疫情反彈等工作。多地郵政快遞業從業者到社區志願服務，「冒疫奔忙」、共同抗疫。

自11月6日起，大陸多地出現雨雪天氣，部分地區出現積雪，給郵政快遞業生產運行造成不同程度的影響。各地郵政管理部門及時發布消費提示，請消費者注意了解本地區快遞公司有關服務提醒，呼籲包容理解快遞小哥，並引導各寄遞企業根據實際情況，積極調配車輛和人員資源，合理安排快件投遞頻次，及時轉運和派送，在確保安全生產的基礎上做好服務。