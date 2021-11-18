光復教頭陳定杰（右）提點球員場上該注意的地方。（高中體總提供）

110學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組預賽18日點燃戰火，首日賽程壓軸登場的上季第3光復高中、暌違2季重返預賽的宜蘭高中之戰，光復首節就打出19比4攻勢奠定勝基，最終83比43拿下好彩頭。

光復教頭陳定杰指出，球隊雖然首節防守讓宜中只有個位數分數，但接下來兩節分數都飆高，第4節雖然又只讓宜中拿個位數分數（7分），但還是比第1節高，代表球員防守專注度下滑，不過也很開心能磨練一些一年級球員，高二鄭名斈也表現也不錯，希望他能保持高檔狀態。

本來陳將双今年要再赴美，但因家庭因素取消，9月23日HBL新學年聯賽各隊報名最後一天確定回到「籃猿軍團」，認為自己目前狀況只回來約三、四成，最近還看了兩本關於心態的書籍，正進入到第3本，並用「苦讀」形容自己的認真，由於球隊去年4強賽遭泰山高中絕殺錯失冠軍賽機會，對於賽季目標，他坦言仍有衝擊冠軍的渴望，希望隊友也有和他同樣的想法。

光復此役陳將双20分最高，另有9籃板、3助攻、3抄截，馮誠恩17分、6籃板，鄭名斈10分、10籃板，高一後衛謝銘駿也有11分演出；宜中全隊無人得分上雙位數，以游又恩8分最多。