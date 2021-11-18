《仰望星空的少年》雙導演芬妮莉雅塔德（左）與傑瑞米托魯伊。（海鵬影業提供）

獲選今年金馬國際影展觀摩放映的法國電影《仰望星空的少年》（Gagarin），是法國新銳導演芬妮莉雅塔德（Fanny Liatard）與傑瑞米托魯伊（Jérémy Trouilh）的電影處女作，劇情藉由一個抑鬱男孩，一座待拆建築，以及一場迫在眉睫的大爆破，開展出一個極其璀璨浪漫又感人的故事，以黑馬之姿獲選上屆坎城影展競賽片，2位新導演明（19日）也將親身出席金馬影展線上座談，與台灣觀眾進行交流。

該片描述法國新生代演員艾森尼貝斯利（Alseni Bathily）飾演的16歲尤里，居住在老舊待拆的「加加林」社區。從小就被母親拋棄、自食其力的他，一直有個夢想，希望有朝一日能像心目中的英雄—史上第一個太空人「尤里加加林」（Yury Gagarin）遨遊天際。尤里奮力搶救社區免於被拆毀，但當事與願違，他更計畫在拆除倒數計時的那刻，完美達成他的升空夢想。電影璀璨勵志，不僅獲美國爛番茄影評網100％超高評價，綜藝報更讚賞「逆境而生，夢想感人」。

電影改編自巴黎真實都更事件，史上第一位進入外太空的蘇聯太空人「尤里加加林」，曾在降落地球後不久，親臨巴黎這座以他命名的「加加林社區」落成典禮。這座曾經擁有370戶、巨大並以紅磚牆聞名的「加加林社區」，建於法國共產政府當政的60年代。電影不僅深入真實場景，更將昔日故事與虛構劇情交錯，讓人物與建築共情共振。全片遠眺的鏡頭宛如漫遊太空，呼應著虛擬幻想與現實生活，即將被爆破的廢墟竟造出太空船，充滿魔幻寫實風格。

隨著劇情的發展，偌大的「加加林社區」在最後巨大爆破中化為灰燼，所有美麗與悲傷的故事，都僅存於片中。該片拍攝於「加加林社區」拆除期間，並在居民們協力拍攝下完成。2位導演巧妙將真實與幻想完美轉換，營造出一種奇異氛圍，提醒著人們「只有在最不堪回首之處，才能挖掘出最美好的回憶」。這是個以碎片編織而成的夢想故事，片中以廢墟搭建而成的太空艙，以及對人們最卑微願望的感人致敬，都在逆境中綻放出最強生命力。電影將於12月3日在台上映。