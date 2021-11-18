中共二十大將於明年秋天召開，中共中央近日印發通知，對二十大代表選舉工作作出全面部署。根據中共中央最新部署，中共二十大代表名額共2300名，由全大陸38個選舉單位選舉產生；選舉工作從現在開始，到明年6月底前結束。

中共中央提出，要嚴把人選政治關，堅持把政治標準放在首位，突出考察人選的理想信念、政治品格和道德修養，著重了解人選政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」等方面的表現情況，對政治上不合格的一票否決。

中共中央要求，嚴把人選廉潔關，堅決防止「帶病提名」、「帶病當選」。要進一步優化代表結構，既要有各級黨員領導幹部，又要有生產和工作第一線的黨員，保證生產和工作第一線代表比例，注重推薦工人、農民和專業技術人員黨員中的先進模範人物作為代表人選；女黨員和少數民族黨員代表應佔一定比例。要有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各方面的代表。

中共中央要求，二十大代表的選舉產生，採取自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的辦法進行。要深入開展宣傳教育，廣泛發動基層黨組織和黨員積極參與代表人選的推薦提名，根據多數黨組織和黨員的意見，逐級遴選擇優。要認真搞好會議選舉，代表實行差額選舉，差額選舉的比例應多於15％。