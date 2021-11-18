美國國會諮詢機構「美中經濟與安全評估委員會」（USCC）17日向國會提交年度報告指出，中共解放軍已具備或已接近取得進攻台灣的初步能力，建議加強美國軍事威懾力的可信度和台灣的軍購能力，來避免中方侵略台灣的事件發生。

綜合外媒報導，美中經濟與安全評估委員會17日公佈的2021年度報告《兩岸威懾危險時期：中國軍力與對台灣開戰的決策》為題，用一整個章節探討台海情勢。報告指出，兩岸嚇阻力目前處於危險不確定時期，解放軍軍力提升，從根本上改變戰略環境，又說北京對台灣愈來愈強硬的態度，讓兩岸現狀幾乎每天都承受壓力，增加軍事危機發生的可能。

美中經濟與安全評估委員會（USCC）向國會提交報告指出，中共解放軍已具備或已接近取得進攻台灣的初步能力，建議加強美國軍事威懾力的可信度和台灣的軍購，來避免中方侵略台灣的事件發生。（圖／USCC）

USCC認為，解放軍已有能力對台灣發動網路攻擊、導彈攻擊和封鎖等行動，已具備或很快就能取得初步犯台的能力，能透過海空運送最少2.5萬名士兵登陸台灣，加上發展出民船軍用的強大能力，搶灘後可以運送額外部隊到台灣，充分削弱、孤立或擊敗台灣的防禦，並有預防美國干預的反介入/區域拒止（Anti-Access/Area Denial）能力。

兩岸嚇阻力目前處於危險不確定時期，解放軍軍力提升，從根本上改變戰略環境，讓兩岸現狀幾乎每天都承受壓力，增加軍事危機發生的可能。（圖／新華社）

報告說，現在愈來愈無法確定單靠美國傳統軍力是否足以持續阻嚇中國對台發動攻擊，威懾失敗最有可能發生的情況是：中國領導人相信美國在軍事上無能力或政治上沒有意願干預，將美國的戰略模糊政策理解為他們對台灣進行機會主義式侵略的時機，同時不會引發美國快速與果斷回應。如此一來，美國當前的戰略模糊政策恐將導致對中國軍事威懾的失敗。

報告中說，美國國會應該授權和撥出款項讓台灣從美國購買軍備，提供資金於印度太平洋地區部署巡航和彈道導彈以及其他軍火，同時增加監控的資金。

美國學者認為兩棲登陸作戰的難度動太高，大陸在10年內要成功軍事佔領台灣代價太大。（圖／微博@東部戰區）

《路透》指出，在16日舉行的視頻通話中，中國領導人習近平警告美國總統拜登，中國將對台灣的挑釁行為作出回應。《新華社》引述習近平的話說：「如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

一名熟悉拜習會的美國官員認為，中美雙方在會談期間並沒有就台灣問題建立任何「安全護欄」或新的共識。