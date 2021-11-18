華碩引用知名市調機構最新報告指出，華碩電競筆電2021年第三季銷售穩踞龍頭，蟬聯台灣23季冠軍，9月份市占更以48.8％橫掃電競市場，為第二名的2.4倍，締造業界最佳紀錄。

另華碩也引用內部數據指出，包含ROG玩家共和國與ASUS TUF系列電競筆電在內，1至10月在台灣市場出貨成長50％，10月份年對年出貨成長率達52％，其中最熱賣的銷售產品為饒舌歌手熊仔代言的ROG Zephyrus M16，今年6月上市後以四側窄邊框與94％超大螢幕占比特色席捲市場，主流與高階電競筆電皆由華碩全面制霸。