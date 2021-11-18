國際美元指數2天前衝破96，18日稍微放緩至95.75，非美主要貨幣卻不見趁勢反彈，歐元對美元還一度跌破技術面支撐1.1290隨後稍微反彈，重新見到1.34。台幣對美元匯價則在18日上升1.2分，以27.803元收盤，對歐元匯率更展現強勢，對1歐元穩坐在32元以下。

渣打銀行財富管理分析，歐元匯率的技術面上，目前已接近超賣，理當隱含可能出現反彈，實際上卻弱勢到一度觸及近16個月低點。歐洲央行（ECB）政策存在分歧，令市場對歐洲央行是否能實施有效的緊縮政策存疑。渣打展望歐元前景更為悲觀，認為歐元恐遭受更多賣壓，下方支撐看1.1165。

星展銀行財富管理亦指出，歐元對美元貶破1.1450的關鍵支撐之後，持續下滑。ECB總裁拉加德繼續推遲2022年升息的預測，但對2023年升息保持開放態度。德國央行總裁Jeans Weidmann呼籲ECB應迅速收緊貨幣政策，而不是等通膨上升後才採取舉措，他是ECB寬鬆貨幣政策的長期評論者，ECB和重要成員國央行的看法互異，突顯歐元走向缺乏導引。