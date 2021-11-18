隨著國內疫情趨穩，加上振興五倍券發酵，餐飲業績明顯回溫，越來越多餐飲業者開始佈局展店！其中，台中異國蔬食料理名店「斐得蔬食」，9月底正式插旗高雄展新店。斐得蔬食熱浪來襲承著一股南洋風席捲而來，卻以蔬食呈現，在南台灣呈現多元南洋蔬食料理。

高雄店就位於悅城商場二樓手扶梯上，以木頭為主要設計概念，呈現獨特又不失優雅的用餐環境，半開放式的用餐空間，以下拉式木廉與外隔開，格外有南洋風味餐廳意象，餐點類型以南洋多款聞名全球的料理做為設計，像是每到冬天就會想到的東炎鍋，以及不管在哪個季節都受到熱烈歡迎的泰式打拋豬，還有大人小孩都非常喜愛的咖哩，有別於葷食，改以植物肉及多層次蔬菜口感，讓餐點格外有特色。

此外，餐點特色方面也重新詮釋了獅子頭，以大朵香菇為底放上手工植物肉，再以大白菜熬煮入味，口味格外豐富且不油膩，而鳳梨蝦球、蔬食烤肉串，都以手工或者燒烤來抓住顧客的味。

餐點食材上，大多採用南洋辛香料與台灣在地小農蔬果。每道菜都是熱浪來襲特別推出的手路菜，除了手工的醃漬物外，還特別依照南洋地區的特色料理，進行菜色研發，每道菜是透過嚴選香料與完美比例調製而成，並展現出各自的風格，在享用餐點時也能看到香料在料理中出現。再加上熱浪來襲所研發的漬物－南洋鳳梨與醃漬檸檬，酸甜香氣與飯食，都讓食物格外美味而下飯。

此外，就連吃飯必備的飲料，也是餐廳用心設計過的飲品。作為南洋飲料的特色，奶是不能錯過的元素，餐廳推出一系列的南洋奶茶，從香濃的奶味昇華至濃郁的的奶茶，皆為老饕們做設定。

業者表示，喜歡清涼清香風味的朋友，可以選擇七葉青茶系列，清新的口感更好的洗滌辛香料的味道，讓人能夠更加享受多種風味的料理；喜歡點刺激口感的人，鹹檸七是最佳的選擇。