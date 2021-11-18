近日行車糾紛、鬥毆事件頻傳，讓全台加強警力維護治安，卻也因此增加高顏值女警的「曝光率」。就有一位民眾分享，在高雄路邊看到一名有著一雙逆天長腿的女警，雖然戴著口罩，卻藏不住散發出來的高冷霸氣，有網友看到照片冷不住回應：「想被壓制」。

原PO在《爆料公社》分享照片表示，他在高雄車站附近發現一名綁馬尾、戴黑色口罩的女警，雙手交叉在胸口看著遠方，雖然身穿標準制服，但一雙長腿的完美身材比例，卻散發出認真巡視的高冷霸氣，讓他的心馬上被收服「差一點點就在高雄火車站甩尾起來了」。

照片曝光超過6千人朝聖，紛紛回應「試試拿鋁棒過去，有機會被壓制哦」、「警政署不要騙人考警察喔」、「還在那邊嗎？馬上到」、「腿長，比例真好」、「這顏質連口罩都擋不住」、「走到她面前立刻拔腿就跑，她就會倒追你了」。

網友認為該名長腿女警神似女星周曉涵在《必勝大丈夫》的女警裝扮。（圖／翻攝自 爆料公社）

另外有網友認為，這名長腿女警遠看神似女星周曉涵在《必勝大丈夫》的女警裝扮，都是馬尾、小臉和長腿。原PO也認同：「真的！我的女神94周曉涵，難怪會特別眼光掃到」。