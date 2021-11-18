屏東縣枋山鄉18日下午發生嚴重車禍，一輛重機騎士撞上橫越車道的賓士，整輛機車插入汽車內。（圖／記者爆料網）

(21:44 更新騎士不治)屏東縣枋山鄉今（18）日發生一起嚴重車禍，一輛速度飛快的重機撞上正要左轉的賓士，騎士連人帶車「插進」賓士車體，騎士當場失去生命跡象，送醫搶救晚間宣告不治。車禍影像曝光後，也引發網友熱議，除了重機超速、賓士橫切，還有一個關鍵細節導致車禍。

驚悚畫面曝！重機撞上白賓士「直插擋風玻璃」 騎士命危送醫

根據警方初步調查，白色賓士從海豚灣7-11停車場駛出，駕駛橫切馬路想轉到北上車道，南下段直行的重機騎士閃避不及發生碰撞，重機騎士連人帶車插入賓士後方的擋風玻璃，騎士則受撞擊整個人頭向下垂掛在車上，送醫後晚間宣告不治，肇事責任仍待釐清。

一名網友分享車禍影片到臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」，發文批評賓士駕駛「開車是可以這樣開的嗎...直接橫切有沒有搞錯啊？不用看有沒有來車？」

貼文引發網友反問「汽車應該怎麼過？」、「路口不能這樣跨嗎？」不少人認為賓士駕駛應該先右轉再找路口迴轉比較安全，「右轉進主線道後，至下個路口從內側車道迴轉」。不過也有人認為賓士駕駛橫切沒問題，「他錯的不是橫切出來，而是沒有禮讓直行來車」、「賓士錯就錯在應該先停著確認左右遠方皆無來車再通過」。

然而影片中重機速度之快，也被網友質疑嚴重超速，「這是火箭撞到汽車嗎？」、「能撞到車子轉180度，應該是不會多慢」、「我也騎紅牌，但看起來這速度在市區有點超過」。

有網友認為事發前經過的小貨車，可能恰好擋到駕駛與騎士的視線，導致未能及時察覺車況。（圖／翻攝畫面）

也有眼尖網友指出，畫面中事故發生前駛過的小貨車，可能剛好擋住雙方視線，「那貨車是不是擋到了白車視線」、「只能說貨車擋到死角，機車看不到車切出來」、「如果沒那貨車，機車應該可以就沒事了」。