隨著疫情趨穩、加上振興五倍券刺激，餐飲市場明顯復甦，激勵餐飲連鎖集團爭相逆勢大展店！包括築間、樂多多兩大餐飲集團，今年底前將分別展店超過30家！在新展店效益發酵，以及報復性消費助攻下，兩集團10月份營收分別年增五至七成，今年整體營收看旺！

築間餐飲集團指出，2021年最後兩個月，將以平均5天開出一家店的速度展店，11月下旬「築間幸福鍋物」連續兩周於高雄鳳山、岡山陸續開幕後，2021年底前，築間集團全台第100家指標性分店，預計插旗台北西門町，搶占年輕消費市場！

其中，築間旗下主打個人套餐的燒肉品牌「燒肉smile」，自2020年7月在台中開出1號店後，陸續於基隆、台北、台中、彰化及高雄等地展店，在台中沙鹿店12月底開幕後，全台總店數將達10家。

築間表示，「燒肉Smile」台中逢甲店推出雙人份盛合系列套餐，最低價格980元起。雙人盛合系列套餐光是肉品和海鮮，就高達11個品項，有牛小排、牛舌、牛肋條、橫膈膜、白蝦、軟絲等；若想品嘗西班牙國寶豬「伊比利豚」，可選擇1280元的雙人盛合套餐，有伊比利豚老饕、伊比利豚、霜降松阪豚、烏骨雞、雞松阪、鱸魚、白蝦、軟絲等。每份套餐附餐有蔥花玉子拌飯或蔥油拌飯、沙拉、海佬味噌湯供選擇。

「燒肉Smile」逢甲店位於台中逢甲商圈西屯路與文華路口，占地50坪約60個席次，分為1、2樓兩個樓層，無論是個人燒肉或是享用雙人套餐，都可滿足想吃燒肉的需求；另一大亮點是，連續營業17小時不打烊，除滿足逢甲商圈的學生族、家庭客層的用餐需求外，更滿足宵夜族群想吃燒肉的需求。

隨著疫情趨穩，加上疫苗施打普及率提升，餐飲業績回溫，築間餐飲集團旗下六大品牌，10月份營收年成長約五成、業績表現亮眼，2021年總店數將衝破100店，整體營收上看30億元，朝股票上市目標邁進。

築間餐飲集團在大舉展店之際，強力募集餐飲人才至少1000人以上，為新展店儲備人才。基層服務人員基本起薪3萬元，這次更開出多項管理職缺、儲備幹部4.3萬元、店主管4.5萬元、區主管5.8萬元起。

無獨有偶，樂多多集團今年同樣逆勢展出9大品牌，自8月至今，旗下品牌「肉多多火鍋」已經開出11家新店，11月中進駐台中豐原太平洋百貨展店，這也是肉多多火鍋首度進駐中區的百貨商場。樂多多表示，看好百貨商場的人潮與消費力，未來展店規劃將朝街邊店與百貨店雙管齊下，為餐飲業注入更多生機與活力。

樂多多集團今年10月份業績年成長高達75％，今年底前預計開出35家新店，旗下9大品牌直營店年底前可望突破70家。樂多多表示，明年首季不僅將推出新品牌，也規劃十大品牌再開出30家直營店，總店數挑戰100店、年營收上看30億元。