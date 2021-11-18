今年今年國際茶酒咖啡展於19日至22日展開，日本家居設計品牌KINTO與台灣設計師品牌TOAST再次台日聯手參展，帶來一系列由知名設計師所設計的美學器具。

由安積伸設計的KINTO 2021新品Ceramic Lab系列。（日日商業提供）

展出內容包括日裔倫敦工業設計師安積伸(Shin Azumi)設計的KINTO 2021新品Ceramic lab系列杯壺組、打響咖啡名號的經典「SLOW COFFEE STYLE」系列、以及廣受消費者喜愛的多款風格隨行杯等。另一方面，台灣TOAST則展出香港設計師milk design利志榮所設計的H.A.N.D手沖咖啡系列、DRIPDROP玻璃泡茶壺，並帶來台日職人咖啡禮盒組，現場也將首度公開一款神秘新品。

TOAST台日職人咖啡沖泡壺禮盒組，含H.A.N.D咖啡濾杯基本組、DRIPDROP咖啡玻璃下壺300ml、京都ABOUT US COFFEE夢見草配方豆100g。（日日商業提供）

另外，這次也精選日本AOYOSHI青芳製作所著名的VINTAGE仿舊不鏽鋼咖啡壺、濾杯、磨豆機等部份商品，三大品牌精彩聯展，希望以職人設計器皿為大家帶來美好咖啡生活，同時還邀請名人氣咖啡店「樂樂咖啡」駐點，連續四天將由主理人蔣漢聲，為大家示範用KINTO和TOAST的經典咖啡器皿進行手沖實演活動，現場也將販售樂樂咖啡的精選咖啡。