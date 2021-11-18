韓國男團「VIXX」成員LEO睽違1年10個月，近日推出親自作詞作曲的全新單曲〈I’m still here〉，是首描述關於離別後的記憶、回憶等剩下的東西的歌曲，獻給等待他歸來的粉絲們。即將迎接出道10週年，LEO覺得「過去10年有過無數的舞台、和大家認識的同時我彷彿也成長了很多。未來也希望能繼續和大家在一起玩耍，也希望和粉絲們一起呼吸」，至於退伍後的心情，他透露一直期待著要再次與粉絲們見面，

距離上次來台已經超過2年，被問及想念台灣的什麼事物，LEO說：「台灣粉絲們大聲應援並和我一起享受舞台讓我很印象深刻，另外我也很懷念台灣這個地方特有的氛圍。」同時也隔空對台粉喊話「台灣的粉絲朋友們，完成了兵役的LEO帶著用心製作的歌曲回來了。雖然現在因為疫情的關係還無法和大家面對面一起玩樂，但希望很快能和大家見面一起唱歌、一起玩樂。我很想你們！」〈I’m still here〉已在台數位上架。