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瑪莎拉蒂惡煞毆人一案讓國人重視起暴力事件，究竟面對持棍棒的「棒球隊」如何自保？許多人推薦可使用防護型噴霧「辣椒水」。其實2016年警政署曾實測過防護型噴霧，影片中多名警員被辣椒水攻擊全都倒下，威力可見一般。

瑪莎拉蒂惡煞僅因行車糾紛，便當街目無王法痛毆男大生，事件引起全民公憤後，全台各地網友也戲稱持棍棒滋事的惡煞為「棒球隊」，但究竟在外碰上紛爭時，該如何尋求自保？

本站先前曾報導《汐止棒球男逞凶遭辣椒水噴整臉 痛苦趴車窗輸慘了》，有一名網友在論壇批踢踢（PTT）八卦板發文討論此案，原PO說，「以我被噴的經驗，辣椒水是攻擊性武器」，倘若被噴到眼睛，那真的是「十個壯漢十個倒」。

原PO分享先前在路上被路人隨機噴辣椒水的經驗，當時他只是在家附近騎機車讓路，結果就突然被噴眼睛；原PO說，「那種灼熱感我真的以為要瞎了」，當時他忍痛跑到附近民宅求救，借水沖洗，後來警方到場後才知道是被噴辣椒水，後續在床上休息一星期，回診看了兩個月才逐漸康復。

值得一提的是，警政署曾在2018年間拍攝防護型噴霧劑的使用實測，影片中各個身形壯碩的警員親身在對戰中，感受遭到防護型噴霧攻擊的痛感，透過畫面可見，多數人在眼睛被噴後，臉上露出了糾結的痛苦表情，還有的瞬間站不穩，需要有人上前攙扶，縱使緊急以大量清水沖洗，仍無法減輕不適感，威力相當驚人，還有一名同仁形容，「4、5秒後會開始刺痛，那種刺痛會開始暈染、擴散，頭皮會發麻，沒有辦法思考。」