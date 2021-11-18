今3架共機侵擾西南空域 都是慢速機 21:352021/11/18 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我西南空域空情動態。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日有3架侵擾西南空域，都是慢速機，包括1架運9-通信對抗機、1架空警-500、1架運8-技偵機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 國防部統計，10月1日共38架共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架；10月3日16架；10月4日56架，也是國防部自公開即時軍事動態以來，數量最多的一次 一早連出三包 台鐵局長杜微坦言「努力不夠」 SOGO周年慶遇停電 民眾照買 #10月 #共機 #侵擾 #西南空域 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 B-21不只轟炸 成為無人機母艦還能布雷護台 17:252021/11/18 軍事 星宇航空全航線機票 優惠即起開跑 12:032021/11/18 生活 英國空軍試用環保航空汽油 可降低80％碳排 18:232021/11/18 軍事 美國陸戰隊最後的AV-8B海獵鷹戰機完成翻新 19:552021/11/18 軍事 漢翔明年發動機動能看增 04:102021/11/18 證券．權證 星宇航空將引進26架新機 明年底開航北美線 12:302021/11/18 財經 防長表態支援美國協防台灣 澳洲外長回應了 14:352021/11/18 國際 看好2022疫後旅遊 星宇航空啟動票價促銷 10:402021/11/18 財經 F-35成墜海寶貝 英要火速撈回免入敵手 11:312021/11/18 軍事 航空貨運夯 遠航拚復飛轉型 04:102021/11/18 產業．科技 跨年好去處！花蓮縣府推陸海空3D視角 迎接清水斷崖絕美曙光 11:492021/11/18 生活 政治熱門新聞 台中立委補選 郭正亮爆選情：這人麻煩大了 - 政治 台中立委補選不看好這人？王世堅竟這樣評價周玉蔻 - 政治 1218公投》最新民調出爐！僅「這2案」過半同意 綠營逆勢上漲 - 政治 林昶佐罷免會過嗎？知情人士驚爆內幕 - 政治 影／1218公投》黃士修嗆台電處長「小心發言」：再說核四不安全會後就告發 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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