新華社報導，中共中央政治局常委、國務院副總理、中俄能源合作委員會中方主席韓正17日在北京與俄羅斯副總理、委員會俄方主席諾瓦克通過視頻方式共同主持中俄能源合作委員會第18次會議。韓正建議中俄進一步深化核能領域合作，推進油氣管道建設等項目。

韓正表示，能源合作一直是中俄兩國務實合作中分量最重、成果最多、範圍最廣的領域。在兩國元首親自關注推動下，雙方能源合作克服疫情不利影響，保持了積極發展的良好態勢，能源貿易再創新高，重大合作項目穩步推進，新合作領域不斷湧現。希望雙方以中俄新時代全面戰略協作夥伴關係為引領，共同落實好兩國元首重要共識，推動中俄能源合作取得更大成績。

韓正就深化中俄能源合作提出三點建議。一是發揮好重大戰略性項目的牽引作用，進一步深化核能領域合作，推進油氣管道建設等項目合作。二是拓展能源合作新的領域和內涵，深化傳統能源領域上中下游一體化合作，逐步推進可再生能源、氫能、儲能以及能源標準、科技創新、本幣結算等合作。三是加強全球能源治理和應對氣候變化協作，堅持共同但有區別的責任原則，踐行多邊主義，推動全球能源治理體系朝著更加公平公正、普惠包容的方向發展，為應對氣候變化作出積極貢獻。

諾瓦克表示，面對疫情蔓延，俄中在重要雙多邊議程中通力配合，雙方能源領域合作達到前所未有的水平。俄方願同中方一道，在更深層次、更廣領域擴大能源合作，促進全方位合作，推動兩國關係再上新台階。